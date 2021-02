Die Pfarrei Sankt Maria-Magdalena Ebelsbach lädt für Faschingssonntag, 14. Februar, um 10 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst ein. Er wird vom "Wellness-Team" um den bekannten "Wellness- und Beauty-Experten" Diakon Joachim Stapf in der Pfarrkirche gestaltet.

Vor dem Hintergrund, dass die Menschen in der Corona-Pandemie wenig zum Lachen haben und der Fasching heuer auf der Strecke bleibt, hat sich die Pfarrgemeinde entschlossen, ihren Gottesdienst zum Fasching nicht ausfallen zu lassen.

"Verpassen Sie nicht den ganz besonderen Faschingsgottesdienst. Maskierung ist in diesem Jahr Pflicht", heißt es in der Einladung. Dafür sorgt allein die FFP2-Maske. Über Kostüme, andere Verkleidungsdetails und gute Stimmung würde man sich freuen . Bruder Dominikus (Joachim Stapf) hält "eine Büttenpredigt für euch. Ihr müsst dazu nur euer Hirn einschalten. Da müsst ihr hinter eurer Maske nicht traurig blicken und nur noch Seufzer in den Himmel schicken. Trotz Corona dürfen wir alle fröhlich sein. Gott ist hier und lädt uns dazu ein." gg