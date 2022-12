„Der Landkreis Haßberge ist eine lebenswerte, attraktive und vielfältige Region, insbesondere in kultureller Hinsicht“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Zahlreiche Vereine, Bürger und Bürgerinnen engagierten sich, veranstalteten Feste und machten den Landkreis so zu einem reichhaltigen Erlebnis-Raum. Von traditionellen Festen wie Kirchweihen über moderne Musikevents bis hin zu qualitativ hochwertiger Kunst gebe es im Landkreis im Jahresverlauf mehrere Hundert Kulturveranstaltungen und -aktivitäten zu erleben.

„Unterstützen Sie unsere Vereine und Kulturakteure und besuchen Sie die vielseitigen, hochkarätigen Veranstaltungen. Genießen Sie Geselligkeit und Kultur und lassen Sie sich von der Vielfältigkeit des Landkreises Haßberge inspirieren. Ich wünsche Ihnen viel Freude am Kulturgenuss im Landkreis Haßberge“, sagte Landrat Wilhelm Schneider bei der Vorstellung der Broschüre „ErlebnisRaum Landkreis Haßberge“. Diese zeigt übersichtlich und chronologisch, welche Kulturevents in den nächsten Wochen und Monaten anstehen. Ein Blick auf den dazugehörige Webauftritt unter erlebnisraum-hassberge.de ist ebenfalls empfehlenswert, denn dort sind auch kurzfristige Änderungen oder neu angesetzte Veranstaltungen zu finden. Die Online-Plattform bietet zudem auch Hinweise auf weitere Freizeitmöglichkeiten im Landkreis Haßberge und wird durch eine regelmäßige Bearbeitung aktuell gehalten, versichern die Verantwortlichen.

In der digitalen Version des „ErlebnisRaum“-Kalenders stehen zahlreiche Filterfunktionen zur Verfügung: Orts- und Datumsfilter wie auch Kategoriefilter erleichtern es, aus der Vielzahl an Veranstaltungen die jeweils passenden herauszusuchen.

Die aktuelle Ausgabe der „ErlebnisRaum“-Broschüre ist ab sofort in den Rathäusern, Touristinformationen sowie weiteren bekannten öffentlichen Einrichtungen im Landkreis Haßberge erhältlich. Die kostenfreien Broschüren können zudem bei der Stabstelle Kreisentwicklung angefordert werden (E-Mail: kreisentwicklung@hassberge.de; Telefon 09521/27650). red