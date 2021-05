Abwechslungsreiche Ausblicke und bizarre Sandsteinfelsen bietet am morgigen Sonntag ein Outdoor-Erlebnis mit Naturpark-Rangerin Katja Winter . Die vom Naturpark Haßberge (www.naturpark-hassberge.de) veranstaltete Tour führt von 15 bis circa 18 Uhr vom Treffpunkt Burgeninformationszentrum (Wilhelm-von-Stein-Straße 10 in Altenstein ) aus zu Geißstein und Diebskellerfelsen, die sich sagenumwoben im Wald verstecken. Auf dem Weg zurück nach Altenstein besuchen die Teilnehmer das preisgekrönte Fachwerkörtchen Rabelsdorf, das den Charme der Haßbergdörfer hochleben lässt. Die Teilnahme ist kostenfrei , eine Anmeldung (nur noch am heutigen Samstag) per E-Mail an katja.winter@hassberge.de erforderlich. Für Rückfragen steht die Naturpark-Rangerin unter der Rufnummer 0172/4703355 zur Verfügung.