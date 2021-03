Nach den vielen kreativen Einsendungen im vergangenen Jahr in der Corona-Zeit lädt die Bildungsregion Landkreis Haßberge zum zweiten Mal alle Kindergarten- und Grundschulkinder (gerne auch die höheren Klassen) wie auch Familien zu einem kreativen Bastel- und Malwettbewerb ein. Bewerben können sich auch Kindergartengruppen oder Schulklassen , die im Rahmen des Kunstunterrichts ein Kunstwerk gezaubert haben.

Unter dem Motto "Wasser(er)leben" können alle Künstler bis zum 15. April ihre Kunstwerke an die Bildungsregion schicken. Gesucht werden bunte Kreationen, tolle Bilder und Bastelkreationen, die zeigen, was im Wasser lebt, warum Wasser so lebensnotwendig ist, was man am, im und um das Wasser alles erleben kann und noch vieles mehr. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Kunstwerke werden in einer Ausstellung Mitte Juli präsentiert. Die besten Kunstwerke können ein Überraschungspaket für den Sommer im Landkreis Haßberge gewinnen. "Wir freuen uns schon jetzt auf viele bunte Bilder von euch und sind gespannt, welche Kunststücke in den kommenden Wochen in unserem Briefkasten landen", so Landrat Wilhelm Schneider .

Weitere Infos zum Bastel- und Malwettbewerb gibt es im Internet unter bildungsregion.hassberge.de/malwettbewerb/. Einsendungen per Post bis 15. April ans Landratsamt Haßberge, Stichwort Malwettbewerb, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt. red