Zum Weltgebetstag finden am heutigen Freitag ökumenische Gottesdienste in der katholischen Kirche in Zeil ab 18 Uhr, in der katholischen Kirche in Sand ab 19 Uhr und in der Jakobikirche in Westheim ab 19 Uhr statt. Am Sonntag, 6. März, feiern die Gläubigen ab 9.30 Uhr in der Himmelfahrtskirche einen Gottesdienst und ab 10 Uhr im alten Pfarrhaus in Eschenau einen Gottesdienst mit Abendmahl. red