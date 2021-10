Die Begeisterung war allenthalben sichtbar, in den Gesichtern der zahlreich gekommenen Gäste und liturgisch Mitwirkenden und in den Gewändern, die auf Wunsch von Andy in Rot gehalten waren, der Farbe des Hl. Geistes. Ein langer Zug betrat die Kirche in Zeil, Ministranten aus Zeil und Sand, das Pastoralteam und ein Kurskollege von Andy, Siggi Kühnen aus Langenleiten, der ebenfalls zum Diakon geweiht wurde.

Neudiakon Andreas Hofer wurde erst am Altar mit der Dalmatik, dem Festgewand der Diakone , eingekleidet. Gemeinsam konnte man einen lebendigen und stimmungsvollen Gottesdienst feiern, musikalisch gestaltet von Ralf Hofmann an der Orgel und Pastoralreferentin Sandra Lohs als Sängerin.

In der Predigt ging Andreas Hofer auf seinen persönlichen Glaubensspruch ein: „Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“.

Nach dem Gottesdienst hatten die Zeiler Jugendzünder noch einen schönen Empfang bereitet, bei dem es den Mitfeiernden möglich war, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Wir wünschen unserem Andy einen guten Start als Diakon , wir sind froh und stolz, dass er den Weg trotz aller Schwierigkeiten nicht aufgegeben hat, und freuen uns auf gute Begegnungen.“ red