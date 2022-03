Am Aschermittwoch, 2. März, lädt die Pfarrgemeinde Limbach zu einem Gottesdienst für Familien ein. Für die Gläubigen besteht die Möglichkeit, das Aschenkreuz zu empfangen. Ein gemeinsames Friedensgebet schließt sich an. Der Gottesdienst unter dem Motto „Beherzt in die Fastenzeit“ beginnt um 17 Uhr am Pfarrzentrum am Limbacher Dorfplatz. red