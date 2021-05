Am Feiertag „ Christi Himmelfahrt“ (Donnerstag, 13. Mai) wird der Gottesdienst um 10 Uhr via Livestream aus Haßfurt übertragen. Darauf weist die Pfarreiengemeinschaft Sankt Kilian Haßfurt hin. Deshalb findet die Eucharistiefeier zu diesem Festtag auch in der Pfarrkirche statt und nicht in der Ritterkapelle, wie zunächst ausgeschrieben war. Wer vor Ort dabei sein möchte, soll sich unbedingt im Pfarrbüro anmelden. red