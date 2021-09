Ausbildungsstart bei Fränkische: Auch in diesem Jahr setzt das Familienunternehmen wieder auf eigenen Nachwuchs: 25 Auszubildende und Studierende starteten bei Fränkische in Königsberg und Schwarzheide ins Berufsleben , berichtet das Unternehmen. Gleich am ersten Tag erwartete die neuen Auszubildenden und Studierenden ein volles Programm: Nachdem das Organisatorische abgehakt war, durften sie beim Bauen eines Frosches aus Stein und Metall direkt ihr handwerkliches Geschick beweisen. Bei einer Wanderung zur Burgruine Königsberg wurden sie anschließend mit einem ganz besonderen Blick auf ihren künftigen Arbeitsplatz belohnt. Der eigentliche Startschuss für das Ausbildungsjahr ist bei Fränkische aber immer schon Ende August: Während eines Azubi-Camps können sich die künftigen Azubis und dual Studierenden gemeinsam auf den Start ins Berufsleben vorbereiten. „Uns ist es sehr wichtig, dass unser Nachwuchs neben den fachlichen Skills auch unser Unternehmen mit dessen Kultur kennenlernt“, sagt Julius Kirchner, geschäftsführender Gesellschafter von Fränkische. red