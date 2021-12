Der BN lädt herzlich dazu ein, zu Weihnachten eine Baumpatenschaft im Steigerwald zu verschenken. Natur- und Waldfreunde können damit ein Zeichen für die Politik setzen: für mehr Waldschutz in den wertvollen Buchenwäldern und für einen Nationalpark Steigerwald. Den Zweck dahinter benennt Martin Geilhufe in einer Pressemitteilung des Bundes Naturschutz: „Wir rufen Wald- und Naturfreunde dazu auf, mit dieser ideellen Baumpatenschaft den Druck auf die Staatsregierung zu erhöhen.“ Der Landesbeauftragte des Bundes Naturschutz in Bayern (BN) betont: „Im Nordsteigerwald muss endlich ein Nationalpark auf den Weg gebracht werden.“ Wer Baumpatin/Baumpate werden will oder ein Geschenk machen will, geht online auf https://www.bund-naturschutz.de/spenden-helfen/patenschaft. Die Urkunden für die Baumpatenschaft werden nach Spendeneingang auch per Mail versendet. Sollte es besonders eilig sein: nach Abschluss der Patenschaft eine Extra-Mail an baumpaten-steigerwald@bund-naturschutz.de schicken. red