Der Golfclub Hassberge lädt am Sonntag, 13. Juni, zum Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe ein. Das Turnier auf dem Platz in Steinbach ist eines von insgesamt rund 130 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie. In diesem Jahr gehen erneut tausende Golfer aus rund 130 Golfclubs bei den 40. bundesweiten Golf-Wettspielen an den Start, um sich für krebskranke Menschen einzusetzen. Für die Teilnehmer des Turniers in Ebelsbach-Steinbach gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 25. September im Essener Golfclub Haus Oefte zu qualifizieren. Interessierte Golfer können sich für das Turnier in Ebelsbach-Steinbach direkt beim Golfclub anmelden, Telefonnummer 09522/7085500 oder per E-Mail an info@golfclub-hassberge.de. Foto: Sabine Weinbeer