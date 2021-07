Der Gemeinderat Oberaurach hält am Donnerstag, 22. Juli, um 18.30 Uhr in der Sporthalles des Oberaurach-Zentrums in Trossenfurt eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen neben einer Bauleitplanung auch zwei Bauvoranfragen und drei Bauanträge . Zudem steht der Erlass einer Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter auf der Agenda. Zudem behandelt der Rat einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen über den Beitritt der Gemeinde Oberaurach zum Europäischen Klimabündnis sowie die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2018 und 2019. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red