Der Gemeinderat Wonfurt hält am Dienstag, 27. Juli, um 19 Uhr im Wonfurter Rathaus eine Sitzung ab. Nach Neuigkeiten aus der Allianz Main & Haßberge sollen die Kommandanten der Feuerwehr Dampfach bestätigt werden. Ferner soll der Beschluss vom 24. November 2020 zur Übertragung von Aufgaben des Gemeinderats an einen beschließenden Ausschuss in einer Pandemielage aufgehoben werden. Weitere Punkte sind der Kindergarten (Sachstand zur Erneuerung der Einrichtung), die Begrünung der Flur, die Neugestaltung der Spielplätze sowie der Hochwasserschutz im Gemeindegebiet. Die Räte hören einen Bericht aus der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Gemeinschaftspflege. red