Christiane Reuther

Die Galerie im Saal in Eschenau widmete sich in der diesjährigen Herbstausstellung seit langem wieder der künstlerischen Keramik und zeigte bei der Vernissage am Wochenende Werke des aus Donau-Ries stammenden Künstlers Jochen Rüth. Gabi Weinkauf aus Güntersleben ergänzte und kontrastierte mit zarten genähten Zeichnungen die keramischen Arbeiten.

Die Galeristen Eleonore Schmidts-Stumpf und Egon Stumpf freuten sich, dass in der Galerie im Saal, die sie als Kunstkabinett des Steigerwaldes bezeichnen, wieder eine Kunstausstellung stattfinden konnte. Rüth nahm den weiten Weg aus der Nähe von Nördlingen auf sich, um seine Werke vorzustellen. Er wurde 1960 in Würzburg geboren und wuchs im Allgäu auf, wo er in verschiedenen Keramikwerkstätten seine Ausbildung machte. 1988 gründete er seine erste eigene Werkstatt in Mörnsheim.

Rüth gewann mehrere Preise

Seit 1999 lebt und arbeitet der Künstler in Altisheim am Rande des Donau-Ries in der Nähe von Nördlingen. Rüth erhielt für seine künstlerische Arbeit zahlreiche Auszeichnungen und ist mit seinen Keramiken in verschiedenen öffentlichen Sammlungen vertreten.

Die Galeristen kombinierten schon immer gerne plastische Arbeiten mit Bildern. Und so wurden sie nach dem Motto „etwas für den Raum und etwas an die Wand“ mit Gabi Weinkauf als passender Partnerin für Rüths Keramik fündig.

Weinkauf ist bekannt durch ihre vielen Ausstellungen und die Verleihung des Kunstpreises des Landkreises Haßberge im Jahr 2018, den sie mit einer riesigen Rauminstallation aus hiesigen Weidenruten gewann. Sie wurde 1958 in Ochsenfurt geboren und begann nach der Erzieherausbildung und der Familiengründung von 2007 bis 2010 ihre künstlerische Ausbildung in Essen.

Genauso wie Rüth nimmt Weinkauf an vielen Ausstellungen teil, lädt jährlich in ihr Atelier ein und bewirbt sich bei verschiedenen Kunstpreisen. Die Künstlerin malt, näht Bilder, benutzt die alte Technik des Scherenschnitts und arbeitet dreidimensional. Sie stellt Gegenstände in einen neuen Kontext, kombiniert verschiedene Verfahrensweisen und holt die Poesie aus den Dingen in ihrer Kunst.

Eleonore Schmidts-Stumpf bezeichnete die zarten Fadenzeichnungen von Gabi Weinkauf und die massige Keramik von Jochen Rüth als eine spannende Kombination. Beim Betrachten der Kunstwerke kann man sich in eine Welt der Fantasie versenken und mit der urtümlichen Kraft der Skulpturen von Rüth und der Feinsinnigkeit der Fadenbilder von Weinkauf einen Flirt wagen.

Private Führungen möglich

Die Ausstellung in der Galerie im Saal, Gangolfsbergstraße 10, in Eschenau ist von 6. bis 20. November sonntags von 11 bis 17 Uhr (außer Allerheiligen) sowie nach telefonischer Vereinbarung zu sehen. Am 30. Oktober bleibt die Galerie wegen Messebesuchs geschlossen. Führungen sind sonntags ab 11 Uhr möglich. Mehr Infos unter www.galerie-im-saal.de; telefonische Vereinbarung unter 09527/810501.