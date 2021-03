Der Gemeinderat Gädheim hat bei seiner Sitzung am Montag die Friedhofssatzung geändert, die für alle drei Gemeindeteile Gädheim , Greßhausen und Ottendorf gilt.

Durch die immer mehr werdenden Urnenbestattungen gab es in den letzten Jahren Diskussionen mit den Bestattungsunternehmen in Bezug auf die Beschaffenheit einer Urne, die in einer Erdbestattung beigesetzt wird. Bislang gab es hierzu in der Friedhofssatzung keine Angaben, aus welchem Material diese Urnen zu bestehen haben.

Die Ruhefristen

Dies wurde nun in der neuen Satzung, gültig ab 1. März, ergänzt. In Urnengräbern, also bei einer Erdbestattung, dürfen nur kompostierfähige und innerhalb der Ruhefrist abbaubare Urnen beigesetzt werden, heißt es nun dort. Die Ruhefristen betragen in allen Friedhöfen der Gemeinde 20 Jahre für Sargbestattungen und zehn Jahre für Urnenbestattungen.

Auszeichnung für Udo Knauer

Geehrt wurde Gemeinderat Udo Knauer, der seit 18 Jahren für die Freie Wählergemeinschaft Gädheim einen Sitz im Gremium innehat. Bürgermeister Peter Kraus überreichte ihm im Namen des bayerischen Innenministers Joachim Hermann eine Urkunde, mit der Knauers langjähriges verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung gewürdigt wird.

Für die Kanalsanierung am Mönchshang in Ottendorf gab Bürgermeister Kraus die Planungen bekannt. Beginn der Maßnahme soll in der Woche nach Ostern sein. Die Dauer der Maßnahme ist mit circa zwölf bis 15 Wochen angesetzt. Im Anschluss geht der Bautrupp direkt weiter in die Hauptstraße nach Gädheim .

Gemeindewald bringt Einnahmen

Das Ergebnis des Gemeindewaldes sieht für das Jahr 2020 insgesamt 19 228,04 Euro Einnahmen und 18 078,02 Euro Ausgaben vor. Somit ergibt sich ein Überschuss von 1150,02 Euro. Seit dem Jahr 2010 konnte aus dem Gemeindewald ein Überschuss in Höhe von insgesamt knapp über 81 000 Euro erwirtschaftet werden.

Das Regionalbudget 2021 der Allianz Main und Haßberge wurde ausgewertet und von der Jury wurden die einzelnen Projekte bereits bewertet. Die Projekte "Sitzbank", "Bestuhlung alte Schule Ottendorf" sowie "Pflasterung und Gestaltung des Vorplatzes in Greßhausen", die die Gemeinde Gädheim umsetzt, wurden genehmigt.

Warten auf die Unterlagen

Aktuell wartet die Gemeinde auf die Unterlagen, damit mit den Projekten begonnen werden kann. Diese müssen bis Mitte September dieses Jahres abgeschlossen sein, um die Förderung zu erhalten. Die Beschaffung von Defibrillatoren wird aktuell über ein anderes Förderprogramm geprüft. cl