Die Galerie „Artmore“ ist seit einigen Wochen Bestandteil der Haßfurter Kunstszene. Die Betreiber und Künstler, Christine Welsch und Roland Merklein, legen großen Wert darauf, ihre Galerie mit den Werken namhafter Künstler zu bestücken. Die ausgestellten und käuflich zu erwerbenden Bilder, Plastiken , Blechspielzeug und mehr lassen sich trotz der kleinen Fläche der Galerie durchaus mit guten Galerien in großen Städten vergleichen. Jetzt gesellte sich auch Bildhauer Manfred Reinhart zu den Ausstellern .

Ziel der beiden Betreiber ist es, nicht nur Kunst zu zeigen und in Haßfurt und Umgebung zu integrieren, sondern auch Künstler, die nicht nur in Franken beheimatet sind, nach Haßfurt zu holen. Um jedoch hier den Schritt nach vorne zu tun, hofft man auf ein interessiertes Publikum , welches den Mut besitzt, nicht nur begeistert vor dem Schaufenster zu stehen, sondern auch den Kontakt mit den Künstlern und Betreibern zu suchen. Welsch und Merklein sind überzeugt, dass auch Haßfurt und der Landkreis Haßberge Interessierte und damit auch eine Käuferschicht haben. Kunst, so ihre Auffassung, bekommt einen Wert, wenn man das Vertrauen und den persönlichen Kontakt zum Künstler aufgebaut hat. So stehen beide Künstler und Betreiber auch für jene Künstler, die nicht immer vor Ort sein können. Man habe momentan verschiedene Künstler. Neben Hörl mit seinen Plastiken , Tucher & Walther mit seltenem, gesuchtem Dampfblechspielzeug oder dem deutschen Künstler Rudolf Hausner konnte jetzt auch der Bildhauer Manfred Reinhart aus Rauhenebrach gewonnen werden. Der Künstler hat nach seiner Steinbildhauerei-Ausbildung in Florenz und in Carrara bei Professor Pier Giorgio an der Accademia di belle Arti di Carrara studiert und sein Diplom mit summa cum laude abgeschlossen. sw