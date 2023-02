Seit nunmehr weit über 300 Jahren wird in Königsberg jedes Jahr die Herzog-Wilhelm-Kettenfeier gehalten. Oftmals wurde in diesem Gottesdienst, der von Pfarrer Peter Hohlweg geleitet wurde, auch besonderer positiver oder negativer Ereignisse gedacht. In diesem Jahr war es der schreckliche Krieg in der Ukraine , der im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand und für dessen hoffentlich baldiges Ende der Geistliche gemeinsam mit den nicht sehr zahlreich erschienenen Gottesdienstbesuchern betete. Musikalisch ausgestaltet wurde die Feier vom Liturgischen Chor und dem Posaunenchor Königsberg unter der Leitung von Wolfgang Fischer , der mit Stücken von Melchior Franck (1580 – 1639) und dem in Königsberg geborenen Komponisten Carl Briegel (1626 – 1712) Werke aus dieser Zeitepoche spielte, in der Herzog Wilhelm gelebt hatte. Herzog Wilhelms Rückkehr nach Königsberg aus seiner Gefangenschaft 1625 war wie immer der Anlass für diesen Gottesdienst.

Nicht von Anfang an war die Herzog-Wilhelm-Kettenfeier in der Marienkirche. Am 27. Januar 1630 fand sie zum ersten Mal in der Burgkapelle auf dem Schlossberg statt. Nachdem die Burg im Lauf des 18. Jahrhunderts aber immer baufälliger wurde, musste die Feier in die Stadt verlegt werden. In der Marienkirche findet sie seitdem immer am 27. Januar statt. Ihren Namen erhielt die Kettenfeier durch einen Königsberger Geistlichen, der 1688 in seiner Predigt auf die Gefangenschaft des Apostels Petrus einging, welcher in der „Petri-Kettenfeier“ gedacht wird. Zu dieser Zeit war es nicht unüblich, wichtige Predigten in Büchern zu veröffentlichen. Auch wenn die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges zum Glück schon über 300 Jahre vorüber sind, gedenken die Königsberger noch heute des Sachsenherzogs. Herzog Wilhelm starb im Alter von 64 Jahren am 17. Mai 1662 in Weimar.

Gerold Snater