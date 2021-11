Im Kirchenchor St. Michael Zeil am Main fand ein Führungswechsel statt. Brigitte Pakosch hat die organisatorische Leitung des Chores an Birgit Michel abgegeben. Pakosch hatte die Leitung seit 2006 inne. Sie hat in dieser Zeit mit dem Pfarrbüro die Gottesdienste, in denen der Chor mitgewirkt hat, abgestimmt.

Bravourös organisiert

Für den Kirchenchor hat sie beim Zeiler Chorabend und beim 1000-Stimmen-Chor die Organisation übernommen. Jährlicher Glanzpunkt war das Mariensingen im Mai am Käppele und davon ganz besonders das 20. Jubiläum des Mariensingens. Brigitte Pakosch hat diese besonderen Marienandachten voller Engagement geleitet, wie in der Pressemitteilung der Pfarreiengemeinschaft „Am Weinstock Jesu “ Zeil – Sand – Krum – Ziegelanger betont wird. Auch Geselliges wie Ausflüge nach Nürnberg, Bayreuth oder Erfurt oder Feiern wurden von Brigitte Pakosch organisiert. In einer feierlichen Stunde wurde sie mit einem Präsent vom Kirchenchor und der Pfarrei verabschiedet. „Der Kirchenchor dankt ihr für ihren Einsatz und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft“, heißt es in der Mitteilung.

Übrigens: Der Chor freut sich über neue Sängerinnen und Sänger . Gerne können Interessenten dienstags um 19.30 Uhr zur Probe kommen. Der aktuelle Probenraum befindet sich im Rudolf-Winkler-Haus. red