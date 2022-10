Viele Mitglieder waren an der Jahresversammlung der Jugendblaskapelle Unterpreppach interessiert. Sie waren zahlreich ins Musikheim gekommen.

Im Juli feierte die Kapelle ihr 50-jähriges Bestehen bei einem großen, mehrtägigen Fest. Schirmherr Thomas Limpert, Stadtrat und Dritter Bürgermeister der Stadt Ebern, stellte dabei vor allem die Beständigkeit des Vereins heraus, denn gerade das Führungsduo aus Stefan Groh (Dirigent) und Jürgen Groh (Vorsitzender) fungierte in dieser Konstellation seit über 20 Jahren. Jürgen Groh hatte bereits bei der letztjährigen Jahresversammlung angekündigt, dass er sich nicht mehr als Vorsitzender zur Wahl stelle. Bereits Ende August wurde der Dirigentenstab an Florian Bezdeka weitergereicht. Der Vorstand würdigte in der Versammlung ausdrücklich die Leistungen von Stefan Groh, der bis dato der am längsten amtierende Dirigent der Vereinsgeschichte war. Auch der Wechsel des Vorsitzes konnte sich vollziehen. Vorsitzender ist nun Jürgen Grohs Sohn Jakob. Bei der Besetzung der weiteren Vorstandsmitglieder gab es hingegen kaum Veränderung. Carolin Zürl ist weiterhin Zweite Vorsitzende, Karina Klopf Kassiererin und Jasmin Herbst Schriftführerin. Stefan Geier bleibt Vergnügungswart, Melanie Schneidawind Zeugwart. Tobias Schwengler wurde als Jugendwart bestätigt und Lorenz Groh als weiterer Jugendwart neu gewählt.

red/Foto: Jasmin Herbst