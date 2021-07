Der Historische Verein Haßberge lädt für Samstag, 24. Juli, um 16 Uhr und am Sonntag, 25. Juli um 10 Uhr zu einem Rundgang rund um die Wallfahrtskirche Maria Limbach ein. Bei dieser Tour begeben sich die Teilnehmer mit Referentin Silke Blakeley auf die historischen Spuren im Umfeld der Kirche. Die Strecke beträgt ungefähr zweieinhalb Kilometer. Treffpunkt ist jeweils am Parkplatz westlich der Wallfahrtskirche in Richtung Sand. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Eine Anmeldung wird unter der Rufnummer 0175/2570964 oder per E-Mail an tmlrw@t-online.de erbeten. Der Eintritt ist frei. red