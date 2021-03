Mit dem schönen Titel "Frost. Frust. Frühlingsgefühle?" ist die Sinnzeit am kommenden Sonntag, 14. März, um 18 Uhr in Ebern in der katholischen Pfarrkirche überschrieben. Sophia Weinberger ( Gesang ) und Tobias Hümpfner (Piano) gestalten diesen Gottesdienst musikalisch. Unter anderem interpretieren sie die Lieder "Control" von Zoe Wees und "Hände" von Carolin No. Elfriede Schneider und Johannes Simon benennen bei diesem Gottesdienst , wo Frost und Frust das (Zusammen-)Leben lähmen, aber auch, wo Zuversicht Frühlingsgefühle wecken kann. "In einer Zeit, in der Kontrolle und Planung aus den Fugen geraten, gibt es nicht nur Platz für böse Überraschungen. Wir wollen das Leben in allen Farben in den Blick nehmen", sagen die Sinnzeitgestalter.

Besucher sind mit aufgesetzter FFP2-Maske willkommen. Warme Kleidung und das Mitbringen einer Decke werden empfohlen, da die Kirche nicht geheizt werden kann. Für das Sitzen im nötigen Abstand wird gesorgt. red