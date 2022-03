Die evangelische Kirchengemeinde teilt mit, dass ab jetzt regelmäßig jeweils donnerstags ab 19 Uhr Friedensandachten in der evangelischen Kirche stattfinden. Dazu lädt die evangelische Gemeinde alle Interessierten unter dem Motto „Dona nobis pacem. Gib uns deinen Frieden!“ zum gemeinsamen Gebet für Frieden in der Ukraine, in Europa und in der Welt ein. red