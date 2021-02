Wie der Freundeskreis "Pater Klaus" berichtet, wurde bei den Missionsbenediktinern in Ndanda im Süden Tansanias aus dem Nachlass von Gertrud Oppelt ein Fonds eingerichtet. In seinem Jahresbrief schreibt Werner Friedel, der Begründer der Kinderhilfe Tansania: "In diesem Jahr wird der Rückblick von der Lage durch die Pandemie geprägt sein. Es sind besondere Zeiten, die unsere Gesellschaft in der Art noch nicht erlebt hat. Sicher ist, dass wir glücklich sein können, in einem funktionierenden Staat zu leben. Die Menschen in vielen anderen Ländern trifft es ungleich härter. Das gilt auch für Tansania. Dort sind die schlimmen Befürchtungen einer hohen Zahl von Todesfällen zwar nicht eingetreten, da das Land sehr weitläufig und das Durchschnittsalter niedrig ist, es eine hohe Durchschnittstemperatur hat und die Menschen sich überwiegend im Freien aufhalten."

Projekte sind abgesichert

Allerdings, so Werner Friedel, führten die Schutzmaßnahmen und das Ausbleiben der Touristen dazu, dass die meist als "Tagelöhner" arbeitenden Menschen ohne Verdienst seien.

Die Projekte des Freundeskreises "Pater Klaus" seien jedoch abgesichert. Der Freundeskreis habe bis November 2020 insgesamt 34 095,11 Euro gespendet. Dieser Betrag enthalte 27 000 Euro aus dem Nachlass von Gertrud Oppelt. Mit dieser Summe sei bei den Missionsbenediktinern in Ndanda ein "Gertrud-Oppelt-Fonds" eingerichtet worden, aus dem hilfsbedürftige Mädchen bei ihrem Schulbesuch unterstützt würden, was sicherlich in Oppelts Sinn sei. Die ersten Stipendien seien schon vergeben. Die verbleibenden 7095,11 Euro seien in die acht Kindergärten der Pfarrei Sankt Paul geflossen.

Der Sprecher des Freundeskreises, Georg Krebs, freut sich mit Werner Friedel über diese Zuwendungen; vor allem gedenken sie voller Hochachtung der großherzigen Gesinnung von Gertrud Oppelt, die mit Pater Klaus in der katholischen Jugend des ehemaligen Dekanates Haßfurt zusammengearbeitet hat.

Das Spendenkonto hat folgende Bankverbindung:

Missionsprokura Abtei Münsterschwarzach , Kinderhilfe Tansania "Pater Klaus", IBAN DE1 7509 0300 0003 0150 33. red