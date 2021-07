Der nächste Monatsstammtisch der Freien Wähler Ebern findet wieder in Präsenz am Mittwoch, 28. Juli, um 19.30 im Garten des Cafés Wagner statt. Alle kommunalpolitisch Interessierten sind eingeladen. Es soll unter anderem um Themen der am Donnerstag, 29. Juli, stattfindenden Stadtratsitzung gehen. Schwerpunkt in der Stadtratsitzung wird die Vorstellung des „Zukunftskonzeptes für das Eberner Krankenhaus“ durch Landrat Wilhelm Schneider sein. red