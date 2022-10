„Finanziell unabhängig zu sein, ist ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit. Viele Frauen denken darüber und auch über die finanzielle Absicherung im Alter viel zu spät nach. Der Anteil an Frauen, die in die Altersarmut geraten sind ist viel zu hoch. Und: der etwas saloppe Spruch ,Frauen leben länger, aber wovon ?‘ ist oftmals traurige Realität“, sagt Christine Stühler, Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Haßberge. Um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, lädt die Gleichstellungsstelle zusammen mit der VHS Landkreis Haßberge zu einer Autorenlesung mit Claudia Behringer am Donnerstag, 27. Oktober, 19 bis 21 Uhr, ins Mehrgenerationenhaus Haßfurt , Marktplatz 10, ein.

Claudia Behringer zeigt mit ihrer eigenen Geschichte, dass jede Frau es mit einer Portion Mut schaffen kann, das gewünschte Lebensziel und die eigene Berufung zu finden. Mit 65 Jahren positionierte sie sich neu als Finanzcoach und unterstützt nun – statt im Ruhestand zu sein – Frauen, die ihre Finanzen und damit ihr Leben selbstständig in die Hand nehmen wollen. In ihrem Buch vermittelt sie Geldwissen auf eine völlig neue Weise.

„Damit lernen Frauen, für ein freudvolles und bewusstes Leben finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, das Geld in umwelt- und sozialverträgliche Anlageformen zu investieren, ohne der nachfolgenden Generation die finanziellen Bürden einer überalternden Gesellschaft aufzuerlegen“, heißt es in einer Pressemitteilung von VHS und Gleichstellungsbeauftragter Christine Stühler.

Die Teilnahme an der Autorenlesung ist kostenfrei. Es wird aber um Anmeldung über die VHS Landkreis Haßberge e.V. in Haßfurt , Telefon 09521/9420-0, oder über die Außenstellen der VHS gebeten. red