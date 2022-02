Im Februar bietet die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Haßberge zwei kostenlose Termine zur Pflanzschulung für private Waldbesitzer an: einmal am 8. Februar im Raum Kirchlauter und am 17. Februar im Raum Maroldsweisach . Es geht um Pflanztechniken und Pflanzensorten. Nach der Theorie geht es an die Praxisvorführung im Wald. Für die Veranstaltung in Kirchlauter sind Plätze frei. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und endet gegen 12 Uhr. Allerdings ist Anmeldung in der FBG-Geschäftsstelle nötig, unter Telefon 09523/503380 (Dienstag und Donnerstag 8.30 bis 11.30 Uhr) oder per E-Mail an info@fbg-hassberge.de. red