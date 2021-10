Sowohl Geräte , um sich fit zu halten, als auch Ruhebänke, um die schöne Atmosphäre am Fluss zu genießen, hat die Gemeinde Sand am Main rund um den Spielplatz am Altmain angeschafft. Den Grundsatzbeschluss dazu hatte der Gemeinderat schon im Februar getroffen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten die Mitarbeiter des Bauhofs erst in den vergangenen Tagen einen Beintrainer, eine Balancierstange sowie drei Liegen aufstellen. Die Gesamtkosten dafür betrugen, wie die Gemeinde mitteilt, 15 530 Euro. 9425 Euro erhielt die Gemeinde als Zuschuss im Rahmen des Regionalbudgets 2021 durch die ILE Lebensregion plus und das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken. red