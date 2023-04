Fünf Mädchen und fünf Jungen aus den Kirchengemeinden Eyrichshof und Ebern haben am vergangenen Sonntag in der Schlosskirche Fischbach die Konfirmation empfangen. Den Festgottesdienst zelebrierte Pfarrerin Sonja von Aschen (Untermerzbach, im Foto oben), die das Christsein in der ihr eigenen Art mit verschiedenen Rädern verglich – und in der Mitte immer die Nabe: „Gott, der alles zusammenhält“. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor Fischbach (Leitung Helmut Horn), dem Chor Praising People (Bernd Schmidt) und Manfred Eller an der Orgel. S. Abrecht