An vier Tagen beteiligt sich der Obst- und Gartenbauverein (OGV) am Ferienprogramm. Zehn Frauen kümmern sich mit der Vorsitzenden des Vereins, Maria Florschütz, um die 37 angemeldeten Kinder. Um keine Langweile aufkommen zu lassen, wurden die Kinder am Montagnachmittag am Feuerwehrgerätehaus an sechs Stationen beschäftigt. Bei Theresa Groh zum Beispiel stellen sie farbenfrohe Batik-T-Shirts her. Außerdem werden Grillanzünder aus Naturmaterialien wie Tannenzapfen, Blättern und Holzteilen gebastelt. Einen Tisch weiter basteln Kinder Naturtraumfänger – im Bild hält Franzi einen hoch – und auch Lavendelöl wird hier unter der Leitung von Julia Welsch (hinten) hergestellt. Wieder einen Tisch weiter entstehen Libellen und Zauberstäbe aus Naturmaterialien. Am Tisch der Vorsitzenden bauen die Kinder Insektenhotels, und an einer weiteren Station werden Farbkleckse auf Schwartenbrettern angebracht. Die Kinder sind durchweg mit Spaß und Freude bei der Sache. Schon vor einigen Tagen haben die Verantwortlichen des OGV mit den Kindern Ruhebänke rund um das Dorf „aufgehübscht“ und mit bunten Farben bemalt. Dort entstanden auch Stationen, an denen man sich zum Beispiel im Einschlagen von Nägeln in Holz üben, beim Gummistiefelweitwurf seine Geschicklichkeit zeigen, sich auf dem Weg vor einer Bank bei einem Hüpfspiel sportlich betätigen oder beim Zielwurf durch Ringe Punkte sammeln konnte. Foto: Helmut Will