Da die Renovierungsarbeiten in der Wallfahrtskirche Maria Limbach noch nicht beendet sind, lädt das Fatimaweltapostolat zur Monatswallfahrt am Dienstag, 13. Juli, nach Zell am Ebersberg ein. Die Monatswallfahrt beginnt um 18.15 Uhr mit dem Rosenkranz. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes, und um 19 Uhr folgt das Pontifikalamt; es predigt der Augsburger Weihbischof Florian Wörner. Im Anschluss erteilt Neupriester Stefan Riedel aus Augsburg den Einzelprimizsegen. red