Die " Fastnacht in Franken " fällt nicht aus. Auch in diesem Jahr macht der Franken-Narr Oti Schmelzer aus Oberschwappach wieder seine geschliffenen Witze, und es sind sogar "Die Dorfrocker " aus Kirchaich dabei. Der Bayerische Rundfunk informiert darüber, dass der beliebte Veitshöchheimer Fasching etwas anders wird als gewohnt - für die Künstler , die Macher und alle Beteiligten hinter den Kulissen, aber auch für die Zuschauer.

Doch eines ist wie immer: Mit Engagement, Kreativität und Humor aller Beteiligten soll die " Fastnacht in Franken ", der Höhepunkt der fränkischen Fastnachtssendungen, das Publikum unterhalten. Die Sendung, die in bewährter Kooperation des BR-Studios Franken mit dem Fastnachtsverband Franken entsteht, wurde in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim aufgezeichnet. Das BR-Fernsehen präsentiert die Sendung am morgigen Freitag ab 20.15 Uhr, wie aus der BR-Pressemitteilung hervorgeht.

Mit Kammerspiel und Überraschungen

Die fränkische Fastnacht lässt sich auch in Corona-Zeiten nicht unterkriegen. Das BR-Fernsehen präsentiert mit dem Fastnachtsverband Franken ein Programm, das mit geballter Spiellaune und Humorkraft der Künstler dem Virus Paroli bietet. Alle Fastnacht-Stars, darunter der "Dreggsagg" aus der Rhön Michl Müller , der Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda, das Komödianten-Duo Volker Heißmann & Martin Rassau sowie Büttenredner Peter Kuhn aus Schweinfurt haben sich Besonderes einfallen lassen: Die sonst gewohnte klassische Prunksitzung mit Elferrat und Publikum im Saal startet diesmal mit einem ideenreichen Kammerspiel mit schlagfertigen Vorträgen, Sketchen und allerlei Überraschungen. Dieses mündet in eine Fastnachtssitzung, in der die Künstler mit traditionellen Büttenreden und kabarettistischen Beiträgen begeistern.

" Fastnacht in Franken " wurde zeitnah vom 25. bis 30. Januar aufgezeichnet - damit die Beiträge einigermaßen aktuell sind. Zugleich wurde durch die Verteilung der Aufzeichnung auf mehrere Tage den Hygieneauflagen Rechnung getragen. Regelmäßige Testungen durch das Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sorgten dafür, dass die Aufzeichnung reibungslos ablief. Bis zum Ausstrahlungstag wird ein kleines Produktionsfenster offen gehalten, um auf aktuelle Geschehnisse reagieren zu können. Die direkte Interaktion mit den Gästen im Saal bleibt heuer freilich aus.

Die " Fastnacht in Franken " wird seit 1987 als Live-Sendung ausgestrahlt und ist im BR-Fernsehen seit den 1990er Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt. Im ersten Jahr kam " Fastnacht in Franken " noch aus dem oberfränkischen Lichtenfels, seit 1988 findet sie in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim statt.

"Dorfrocker" im Faschingsfieber

"Die Dorfrocker " aus Kirchaich hatten im November 2020 eine spezielle Gemeinschaftsaktion unter dem Motto "Franken Fastnacht United" ins Leben gerufen. Zu ihrem Lied "Franken Helau", das das Trio angesichts der Corona-Lage neu umgetextet hatte, sollten Fastnachtsfreunde aus ganz Franken zu Hause tanzen, singen und Videos und Bilder hierzu senden. Die Resonanz zur Aktion war überwältigend, wie die Band nun mitteilt. Aus allen Bereichen Frankens und darüber hinaus habe sie in den letzen Wochen Video-Beiträge und Fotos erhalten. Eine Auswahl der Einsendungen haben die Musiker nun wie versprochen in ihr offizielles Video zum Song "Franken Helau" integriert. Das Video wurde am vergangenen Wochenende in den sozialen Medien veröffentlicht (www.facebook.com/dorfrocker/videos/2731883710430822/). Auch der Fastnachtsverband Franken steht hinter der Aktion und hat "Die Dorfrocker " in die BR-Sendung " Fastnacht in Franken " eingeladen.

Hier die Künstler der " Fastnacht in Franken " 2021 im Überblick: Moderator und Stimmenimitator Bernd Händel aus Nürnberg, Pavel Sandorf, Bandleader aus Schwarzenbruck, "Die Dorfrocker " aus Kirchaich, Volker Heißmann und Martin Rassau aus Fürth, Gerlinde Heßler aus Karlstadt, Klaus Karl-Kraus aus Erlangen, Peter Kuhn aus Schweinfurt, Michl Müller aus Bad Kissingen, Norbert Neugirg aus Windischeschenbach, Ines Procter aus Erlabrunn, Sebastian Reich aus Würzburg, Oti Schmelzer aus Oberschwappach, Oliver Tissot aus Nürnberg, Viva Voce aus Ansbach, Matthias Walz aus Karlstadt, Gardetänzerinnen Celine Zerrahn und Martina Salomon vom Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder", Tanzmariechen Lorena Ruthardt von der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 aus Nürnberg und die Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim .

Gesendet wird dies nicht nur am Freitag, 5. Februar, von 20.15 bis 23.30 Uhr, sondern auch am Samstag, 6. Februar, ab 20.15 Uhr und am Faschingsdienstag, 16. Februar, ab 14 Uhr. In der BR-Mediathek ist die Sendung noch zwölf Monate verfügbar. red