Der Landkreis Haßberge und seine Kommunen erhalten im kommenden Jahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 41,8 Millionen Euro . Der Landkreis wird mit 16 Millionen Euro unterstützt, die Gemeinden erhalten 25,8 Millionen Euro .

„Auch in Zeiten der Inflation oder Energiekrise gilt: Unsere Kommunen können sich auf den Freistaat Bayern verlassen!“, sagt dazu der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel .

Die bayerischen Kommunen liegen bei der Investitionsquote im Ländervergleich schon seit vielen Jahren auf Platz 1. „Doch auch die Kommunen sind von den Kostenexplosionen in diesem Jahr betroffen. Deswegen werden für 2023 die Schlüsselzuweisungen weiter erhöht – damit unsere Kommunen weiter ihre Aufgaben erfüllen und weiter in die Zukunft investieren können, etwa in kommunale Angebote wie unsere Haßberg-Kliniken“, sagt Vogel.

Die Schlüsselzuweisungen können frei verwendet werden. Deswegen sind sie für viele Kommunen – neben den eigenen Steuereinnahmen – eine wichtige Einnahmequelle. „Wir stärken damit die kommunale Selbstverwaltung und ermöglichen passgenaue Angebote vor Ort“, schließt der Landtagsabgeordnete. red