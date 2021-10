Kunst- und Kulturfreunde , jung und alt, aufgepasst: Das Kulturprogramm „Kunststück“ des Landkreises Haßberge geht weiter. So bietet die Künstlerin Gabriele Schöpplein am Samstag, 9. Oktober, und am Samstag, 23. Oktober, in der Stettfelder Straße 20 in Ebelsbach jeweils Kinderworkshops für Kinder ab sechs Jahren an, bei denen bunte Kunstwerke entstehen werden. Die Workshops kosten pro Kind 20 Euro und dauern von 10 bis 14 Uhr. Als Motto hat die Künstlerin das Thema „Das Abenteuer der Farben“ gewählt. Außerdem bietet Schöpplein immer donnerstags Kinder- und Schülerkurse in ihrer Kunstschule (www.gabriel-fine-art.de) an, teilt das Landratsamt Haßberge mit. Anfragen sind an die Künstlerin unter der Telefonnummer 09522/2709850 zu richten. Foto: Gabriele Schöpplein