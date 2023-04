Ob es klappt? Die Stadt Zeil und Monika Schraut von der Sinnschule wagen ein Boule-Experiment, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gehe dabei auch um die Ehrlichkeit der Menschen.

Dass die Boulebahn am Stadtsee ein freizeitlicher Zugewinn für Zeil ist, steht außer Frage. Aber wie kann man dort spielen, wenn man kein Material besitzt? Was, wenn man zufällig vorbei kommt und einen die Lust zum Spielen packt? Was, wenn man einfach nicht daran gedacht hat, die Kugeln einzupacken?

Für all diese Fälle wurde jetzt das „Experiment der Ehrlichkeit“ gestartet. Ab sofort ist direkt an der Boulebahn ein Koffer befestigt. Darin findet man ein Set Boulekugeln, eine Zielkugel und einen Wurfkreis. Für Lesefaule ist auf der Box auch noch ein QR-Code geklebt, über den man sich eine Schnellspielanleitung zum direkten Mitmachen vorlesen lassen kann.

Eine ruhige Kugel schieben

Wie lange das Experiment gut geht? Bürgermeister Thomas Stadelmann und Monika Schraut sind zuversichtlich. Wenn der Probekoffer zwei Monate überlebt, das heißt nicht beschädigt wird oder das Material nicht geklaut wird, wird die Stadt eine feste Box mit einer Bouleausrüstung auf Dauer installieren. So können alle Spielbegeisterte zu jeder Zeit am Stadtsee eine ruhige Kugel schieben. red