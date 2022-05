Die evangelische Kirchengemeinde Ebern lädt zu einer Open-Air-Musikkneipe am Freitag, 3. Juni, im lauschigen Kirchgarten hinter der Christuskirche ein. Das in Ebern wohlbekannte Duo „The Noble Savages“ wird ab 19.30 Uhr für die Gäste aufspielen. Für einfaches, aber gutes Essen, für Bier, Wein und weitere Getränke ist den Angaben der Veranstalter zufolge ab 19 Uhr gesorgt.

Rod Stewart bis Tom Waits

Die Vollblutmusiker Lisanne Bendig und Oliver Randak bewegen sich musikalisch in einem breitgefächerten Repertoire: Von Rod Stewart über Van Morrison bis zu Tom Waits reicht die Bandbreite der Lieder, die Oliver mit seiner markanten rauchigen Stimme vorträgt. Genau das Richtige zum Klönen und zum Treffen mit Freunden – also das, was man nach den langen Einschränkungen der Corona-Pandemie jetzt so dringend braucht. Der Eintritt zu dem Auftritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Bei schlechtem Wetter soll der Kneipenabend im evangelischen Gemeindehaus stattfinden. red