Ab Dienstag, 23. November, bietet die Haßfurter Tanz- und Ballettschule „On Point e.V.“ wieder den beliebten Kurs „Tanzen, singen, spielen“ für Kinder ab zwei Jahren mit Begleitperson an. Kursbeginn ist am 23. November; der Unterricht findet fünf Mal in Folge jeweils dienstags von 15 bis 15.45 Uhr statt. Für die Erwachsenen gilt die 2G-Regelung. Der Kurs fördert laut Mitteilung den natürlichen Bewegungsdrang und schafft einen ersten Zugang zu der Welt des Tanzes . Die Kinder bewegen sich zu bekannten Kinderliedern und -spielen. Lehrreiche und fröhliche Spielelemente geben wichtige Anreize für Geschicklichkeit, Ausdauer und Musikalität. Die Dreingabe: Es gibt einen großen Kostümfundus. Eine Anmeldung unter Tel. 09521/1502 oder direkt bei der Ballettschule „On Point e.V.“, Am Ziegelbrunn 10, 97437 Haßfurt (Haßfurter Hafen), ist erforderlich. Foto: K. Kramer