Ihr silbernes Konfirmationsjubiläum feierten am Sonntag in der evangelischen Kirche Maroldsweisach Ralf Beck, Christian Pohley, Melanie Reinhardt, Tamara Welz-Hofmann, Claudia Dreer-Burchard und Silke Koch. Das Leben mit all seinen persönlichen Weichenstellungen, den vergangenen und den vielleicht noch ausstehenden, unter Gottes Hilfe und Begleitung zu betrachten, dazu ermunterte Pfarrerin Martina Posekardt in ihrer Predigt. Der Festgottesdienst mit Segnung und Heiligem Abendmahl wurde durch den Gesangverein Concordia unter der Leitung von Christine Kettler-Pohl musikalisch ausgestaltet. red