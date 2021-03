In Kooperation mit der Regierung ruft das Bayernwerk zur Bewerbung um den Bürgerenergiepreis Unterfranken auf. Darauf weist das Landratsamt Haßberge hin. Die mit insgesamt 10 000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Privatpersonen, Vereine, Schulen und Kindergärten, die mit ihren Ideen und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft setzen. Gefördert werden außergewöhnliche Ideen und Maßnahmen, die sich mit den Themen "Energieeffizienz" oder "Ökologie" befassen. Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben, die deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen. Teilnahmebedingungen, die Online-Bewerbung und Videos der Vorjahressieger sind im Internet unter www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis zu finden. Alle Bewerbungen, die bis zum 7. Mai hochgeladen werden, nehmen in dieser Bewerbungsrunde teil, später eingehende Bewerbungen im Folgejahr. Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die Projektverantwortliche des Bayernwerks , Annette Seidel, Telefon 0921/2852082, E-Mail annet-te.seidel@bayernwerk.de. red