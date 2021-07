Die Wanderer- und Bergsteigergruppe Eltmann unternimmt am Sonntag, 1. August, eine Wanderung zum Steinbruch in Unterschleichach.Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Mainlände. Im Steinbruch ist eine Rast vorgesehen. Dazu sind auch Nichtwanderer willkommen. Der Rückweg muss selbst organisiert werden, wie die Gruppe weiterhin mitteilte. Weitere Auskünfte zu der Tour durch den Steigerwald erteilt Lediger Reinhard; er ist unter der Telefonnummer 09522/708345 ereichbar. red