Beim Bericht über die Gemeinderatssitzung in Knetzgau ist uns ein Fehler unterlaufen: Der Klärschlamm der Gemeinde Knetzgau wird künftig auf einer Trocknungs- und Verbrennungsanlage, die an der Kläranlage in Haßfurt gebaut wird, getrocknet und verbrannt. Wir berichteten, dass neben Knetzgau auch die Städte Ebern, Eltmann und Königsberg sowie die Gemeinden Theres, Wonfurt und Gädheim an dem Projekt der Stadt Haßfurt beteiligt seien. Eltmann und Ebern sind jedoch nicht beteiligt. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. red