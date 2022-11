Pünktlich am Donnerstag, 1. Dezember, läutet das Kulturamt Haßfurt mal besinnlich, mal heiter, gewürzt mit fröhlichen, aber auch melancholischen bis pfiffigen Akkordeonklängen den Advent ein und zwar mit der alpenländischen Harfenmusik der beiden Baldauf-Schwestern.

Ihr weihnachtliches Bühnenprogramm moderieren sie auf äußerst charmante Art mit einer Mischung aus poetischen und heiteren Texten. Die Liebe zur Musik wurde ihnen in die Wiege gelegt, und schon in jungen Jahren musizierten sie gemeinsam zu jeder sich bietenden Gelegenheit. Ausnahmemusikerin Anja Baldauf ist bestens als Zydeco Annie bekannt und zeigt hier ihre „andere Seite“. Die Veranstaltung findet in der Rathaushalle in Haßfurt statt. Los geht es um 19 Uhr.

Tickets gibt es unter kulturamt-hassfurt.de. red