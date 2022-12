Sehr ergreifend sei die Nikolausfeier mit den aus der Ukraine geflüchteten Familien gewesen, berichtet Bürgermeister Stefan Paulus und fügt hinzu: „… Naja, mit halben Familien, denn die Papas sind ja im Krieg.“

In der durch die Gemeinde organisierten Adventsfeier konnte Bürgermeister Paulus über 60 Personen im Pfarrzentrum Oberschwappach begrüßen. Seine Begrüßungsrede wurde von einer Dolmetscherin von der Caritas übersetzt. Paulus ging speziell auf die vielen Mütter und Kinder ein, die fast 90 Prozent der aus der Ukraine Geflüchteten in Knetzgau ausmachten. Sie hätten hier in Knetzgau einen sicheren Hafen gefunden, aber gerade in der Adventszeit seien sie mit ihren Gedanken bei ihren Vätern und Männern in der Heimat, gab Paulus zu bedenken. Die Gemeinde Knetzgau , versicherte Paulus, werde auch in Zukunft die durch den unrechtmäßigen Krieg in der Ukraine vertriebenen Menschen unterstützen.

Nach dem Genuss von Kaffee und verschiedenen Kuchen, die die Ukrainerinnen selbst gebacken hatten, trugen zwei ukrainische Kinder ein Weihnachtsgedicht vor.

Dann kam der Höhepunkt: der Besuch des Nikolaus! Er bescherte jedes der 26 anwesenden ukrainischen Kinder mit einer Tüte mit Süßigkeiten und Nüssen, die aus den Erlösen der Dorfgemeinschaft Wohnau beim Weihnachtsmarkt im Schlosspark der Gemeinde Knetzgau gestiftet worden waren. Marie Melchior und Johanna Barthel waren als Vertreterinnen der Dorfgemeinschaft Wohnau anwesend, hatten beim Waffelverkauf mitgeholfen und betonten: „Wir helfen gerne, vor allem Kindern, die ihr Zuhause verlassen und vor einem brutalen Krieg mit ihren Müttern fliehen mussten.“

Anschließend sangen alle zusammen ukrainische und deutsche Weihnachtslieder, was den Nachmittag auf wunderbare Weise abrundete. Bürgermeister Paulus und Flüchtlingskoordinator Karl Weißenberger bedankten sich bei allen Helferinnen und Helfern für die schöne Feier, die für alle Anwesenden, Deutsche wie Ukrainerinnen und Ukrainer, sehr bewegend war. red