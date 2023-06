16 Jahre gibt es die „Tafel“ in Eltmann und genauso lang ist diese Einrichtung mit dem Namen Marianne Schmittlutz als Leiterin verbunden. Im Alter von 70 Jahren ist sie kürzlich während einer Feierstunde mit den Mitarbeitern gebührend verabschiedet worden. Dabei betonte sie: „Ich habe sogar einen Kunden, der mir seit dem ersten Ausgabetag im Jahre 2006 bis heute erhalten geblieben ist. Nun geht er schon auf die 80 Jahre zu.“

Am 10. Januar 2006 wurde der Tafelladen am Johannes-Nas-Platz in Eltmann eröffnet mit einer feierlichen Segnung durch Pfarrer Siegfried Vogt und Pfarrer Thilo Auers. Die Räume werden auch heute noch genutzt. Begonnen hat damals auch Marianne Schmittlutz als Kassiererin für die Tafel in Eltmann . Bei der dritten Mitgliederversammlung am 25. April 2006 in Eltmann rückte Schmittlutz bereits zur Zweiten Vorsitzenden auf und behielt dieses Amt 16 Jahre lang.

Die Vorsitzende der Haßfurter Tafel, Ute Ulbrich, sprach von einem bewegenden ersten Jahr, denn im gleichen Monat habe man in Zusammenarbeit mit der Diakonie und der Stadt Ebern die Außenstelle Ebern ins Leben gerufen. Ohne Zweifel sei Marianne Schmittlutz mit dem Namen der Tafel in Eltmann in besonderer Weise verbunden. „Wir freuen uns, dass sie mit uns die Klippen des Tafelalltags erklommen hat und die Tafel an vorderster Stelle geleitet hat, zusammen mit ihrem Ehemann Eduard.“ Man habe in Eltmann mit rund 25 Kunden angefangen, im Moment seien es aber fast 150, berichtet Schmittlutz.

Es gebe nun zwei Gruppen mit jeweils 75 Personen, die im vierzehntägigen Wechsel zum Abholen kämen. Mit den Helfern und dem Fahrerteam seien derzeit 20 Personen in der Tafel Eltmann tätig.

Keine leichte Aufgabe

Marianne Schmittlutz sprach von einer Arbeit, die einerseits körperlich anstrengend sei, aber auch seelisch Spuren hinterlasse. „Man muss sich nämlich erst einmal daran gewöhnen, dass hier Leute vor einem stehen, um Lebensmittel und andere wichtige Sachen zum Leben zu bekommen. Das schlägt aufs Gemüt, weil man zwar helfen kann, aber nur mit begrenzten Mitteln.“

Dazu komme, dass sich das Klientel in den vergangenen Jahren stark verändert habe. Durch den Ukrainekrieg habe man zeitweise sehr viel geflüchtete Frauen und Kinder gehabt. Nun wären wieder verstärkt andere Asylbewerber unter den Kunden, aber es kämen auch zunehmend deutsche Mitbürger. Darunter wären vereinzelt sogar Bürger, die Hartz IV beantragen könnten, aber dem Staat nicht zur Last fallen wollten, solange sie zurechtkämen.

„Die letzten drei Jahre kam mir meine Arbeit wie ein Vollzeitjob vor, vor allem, wenn Mitarbeiter durch die Pandemie ausfielen. Dies galt insbesondere auch für ältere Mitarbeiter zwischen 70 und 80 Jahren, die sich vor Ansteckung schützen wollten und nicht mehr zur Verfügung standen. Dann fühlt man sich selbst verantwortlich und springt ein.“

Nach dem Abschied von Leiterin Marianne Schmittlutz hat in der Tafel Eltmann nun ein Team die Leitung übernommen. Die Mitglieder wollen diese wichtige Einrichtung für bedürftige Bürger in eine gute Zukunft führen. Günther Geiling