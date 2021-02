Bundesweit wird heuer das Jubiläum "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" gefeiert. Der Geschichtsverein Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) will für Franken einen Beitrag dazu leisten: Da die Online-Vorträge, die das CHW seit Dezember anbietet, auf großes Interesse stoßen, veranstaltet der Verein jetzt über Zoom eine kleine Vortragsreihe zur jüdischen Geschichte.

Facetten jüdischen Lebens

Den Auftakt macht der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Prof . Günter Dippold, der am Samstag, 6. Februar, ab 18.30 Uhr die unterschiedlichen Facetten jüdischen Lebens im Franken des 17. und 18. Jahrhunderts vorstellt.

Funde aus fränkischen Synagogen

Unter dem Titel "Geschichte(n) vom Dachboden" referiert am Mittwoch, 10. Februar, ab 18.30 Uhr die Volkskundlerin und Jiddistin Elisabeth Singer-Brehm aus Nabburg über Genisafunde aus fränkischen Synagogen .

Das fränkische Landjudentum

Den vorläufigen Abschluss bildet am Sonntag, 14. Februar, ab 17.30 Uhr der Historiker und Judaist Wenzel Widenka von der Katholischen Universität Eichstätt. Er spricht unter der Überschrift "Zwischen Aufbruch und Beharren" über das fränkische Landjudentum an der Schwelle zur Moderne in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die Themenreihe wird nach Angaben des CHW fortgesetzt.

Alle Vorträge sind öffentlich. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Die Zugangsdaten sind auf der Homepage des CHW (www.chw-franken.de) beim jeweiligen Termin angegeben.Dort sind auch Informationen über die weitere Vereinsarbeit zu finden. red