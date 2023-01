Ehrungen für kulturelles und soziales Engagement standen beim Jahresempfang der Stadt Ebern in der Frauengrundhalle im Mittelpunkt. Die Leistungen verdienter Bürger wurden so in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Auswahl für Empfänger von Ehrungen falle nicht leicht, so Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD). Es gibt 127 Vereine im Stadtgebiet und eine große Bandbreite an Engagements. Diesmal entschied sich der Stadtrat für kulturelles und soziales Engagement (siehe dazu die weiteren Berichte).

Hennemann konnte zu dem Empfang, den er zu einem Jahresbericht nutzte, zahlreiche Personen willkommen heißen. Viel habe sich in der Stadt Ebern mit ihren 7408 Einwohnern bewegt, was Hennemann in seinem Rückblick schilderte. Durch Asylbewerber und Flüchtende sei die Einwohnerzahl relativ konstant geblieben.

715 Euro Schulden pro Kopf

Der Schuldenstand der Stadt Ebern beträgt 444.534 Euro , was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 715 Euro gleichkommt. 400.000 Euro werden laut Hennemanns Bericht für die Feuerwehren aufgewendet.

Weiter ging der Bürgermeister auf getätigte Investitionen im Jahr 2022 in Höhe von 1.995.640 Euro ein und nannte Bautätigkeiten im Stadtgebiet von Ebern .

Wie er sagte, konnten nach dem Corona-Einbruch im Jahr 2022 wieder mehr Veranstaltungen stattfinden. Auch konnten Schülergruppen aus verschiedenen Ländern in der Stadt begrüßt werden. Er kritisierte die immer komplizierter werdenden Genehmigungsverfahren, die vieles verzögerten und Kapazitäten binden.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine würden Kommunen gefordert, teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Dank sagte er allen, die sich um die Flüchtlinge kümmern oder Wohnraum zur Verfügung stellen, solcher werde weiter dringend benötigt.

Hennemann freute sich, dass Ebern als einziger Ort in Bayern als Landmusikort 2022 ausgezeichnet wurde. Er dankte in diesem Zusammenhang dem Blasorchester Ebern für die musikalische Ausgestaltung des Neujahrsempfangs.

Die Stadt Ebern habe sich schon seit Jahren für erneuerbare Energien eingesetzt. Anlagen mit 68 Megawatt Leistung würden 135 Prozent des Stromverbrauchs in Ebern erzeugen. Weitere Anstrengungen seien nötig, um die Energiewende zu schaffen. Energieeinsparung werde bei der Stadt forciert und ein großes Einsparpotenzial erreicht.

Der Bürgermeister ging auch auf die Coronademonstrationen ein und ließ keinen Zweifel daran, dass rechtsradikales Spektrum in Ebern keine Chance habe.

2023 würden die Anforderungen nicht kleiner, Zusammenhalt und soziales Engagement seien weiter gefragt. Projekte wie der Neubau eines Feuerwehrhauses in Unterpreppach und das Baugebiet Lützelebener Straße müssten vorangetrieben werden.

Die Landesbaudirektion sichere etwa 100 Arbeitsplätze in Ebern . Bleiben würde die Problematik der Finanzierung städtischer Projekte, da Steuereinnahmen zurückgingen und die Kreisumlage erhöht werde. Anträge auf Fördermittel würden Personalkapazitäten binden, die in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden. „Kommunen brauchen Kontinuität und Verlässlichkeit bei der Finanzausstattung“, so Hennemann. „Für die Stadt Ebern wünsche ich mir weiterhin den Zusammenhalt der Bürger, aktive Vereine und gegenseitige Hilfe und Respekt voreinander“.