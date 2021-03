Helmut Mück bastelt gerne. Im Advent baut er in seinem Wohnzimmer eine riesige Krippe auf, und jetzt wollte er zum Palmsonntag den Passanten an seinem Grundstück in Trossenfurt (Gemeinde Oberaurach) und sich selbst eine Freude machen und baute eine Osterlandschaft auf. Alles, was den Frühling symbolisiert, tummelt sich da. Helmut Mück freut sich über jeden, der stehen bleibt und einen Moment verweilt. Foto: Sabine Weinbeer