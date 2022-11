Christiane tangermann

Ditterswind — Zwei Amerikanerinnen reisen im Oktober 2022 auf der Suche nach deutschen Wurzeln von New York nach Ditterswind . Die Kinderärztin Lisanne Lange und ihre 81-jährige Mutter Joan forschen nach Elise Lange, geborene Zimmermann, die 1936 aus den Haßbergen fortgezogen war, um in Amerika ihr Glück zu finden. „Meine Großmutter liebte ihre Familie in Ditterswind genauso wie ihre Familie in Amerika“, sagt Lisanne Lange.

Tatkräftige Hilfe bei der Suche hatte sie bei Ute Mehlhorn und Jo Ann Wolf aus Suhl gefunden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, amerikanischen Familien dabei zu helfen, ihre europäischen Wurzeln zu finden. Unter der Firmenbezeichnung TGAC „The German American Connection“ ist eine Firma entstanden, die auch bei der Organisation einer Reise in die alte Heimat unterstützt. Das schließt auch Dolmetscher-Dienste ein. So war der Besuch der beiden Amerikanerinnen gut vorbereitet.

Das Dorfkind aus Ditterswind

Elise Zimmermann, die später ein außergewöhnliches Leben führen sollte, wurde am 13. November 1906 als viertes von sechs Kindern der Eheleute Heinrich und Mutter Pauline Zimmermann, geb. Holzhaid, in Ditterswind (heute Markt Maroldsweisach) geboren. Am Sonntag würde sie ihren 116. Geburtstag feiern.

Die Familie war in Ditterswind alteingesessen. Nachfolger von Elises fünf Brüdern leben noch heute im Dorf. Auch ihr Geburtshaus wird noch von Mitgliedern der Familie bewohnt. Im großen Keller des Hauses wurde das Bier gelagert, das der Vater ausfuhr. Wo heute die Garagen sind, waren früher die Pferdeställe. Der Vater, Bauer und Fuhrmann, starb 1930 an einer Embolie infolge eines Arbeitsunfalls.

Sechs Jahre später unternahm Elise einen ungewöhnlichen Schritt! Im Alter von 29 Jahren verließ sie Ditterswind . In Hamburg bestieg sie am 11. Juni 1936 das Schiff „S.S. New York“ und wanderte nach Amerika aus. Eine Frau aus einem kleinen fränkischen Dorf, ganz allein auf sich gestellt und ohne Begleitung. „Private Gründe“ sollen sie fortgetrieben haben, womöglich eine unglückliche Liebe, aber Genaues ist nicht bekannt.

Jedenfalls gab es Mitte der 1930er Jahre keine große Auswanderungswelle mehr, so wie es sie im 19. Jahrhundert gegeben hatte. Erst mit der Machtübernahme durch die Nazis kam es zu Fluchtbewegungen, in deren Verlauf eine halbe Million Emigranten - mehr als die Hälfte waren jüdische Mitbürger - Deutschland verließen.

1936 war Hitler bereits drei Jahre an der Macht. Er hatte die Chance erkannt, mit den Olympischen Spiele einen Prestigezuwachs im In- und Ausland zu erreichen. Weltoffenheit und Völkerverständigung sollten demonstriert werden. Die Welt ließ sich täuschen. Die Spiele fanden statt, während Häftlinge nicht weit von Berlin bereits das Konzentrationslager Sachsenhausen errichteten.

Radikale an der Macht

Die politische Situation in Maroldsweisach, dem Ditterswind am nächsten gelegenen größeren Ort, ließ jedoch schon in den 20er Jahren den kalten Wind des Nationalsozialismus spüren. Gleichzeitig hatte aber auch die neugegründete SPD in Maroldsweisach und in Ditterswind starken Zulauf. Der Vorsitzende der „Eisernen Front“, einer Organisation, die sich ab 1928 die Abwehr radikaler republikfeindlicher Bestrebungen auf die Fahnen geschrieben hatte, kam aus Ditterswind .

Elise wird erlebt haben, dass in ihrem Heimatdorf ab 1933 politische Gegner der Nazis erbarmungslos verfolgt und Organisationen wie die SPD und die Gewerkschaften verboten wurden. Die Stimmen der Opposition verstummten - denn es wurde sehr gefährlich, sich den Nazis öffentlich entgegenzustellen.

Ein Visum für die Vereinigten Staaten wurde Elise am 12. Mai 1936 im amerikanischen Konsulat in Frankfurt ausgestellt. Die Bedingungen auf dem Schiff waren für Auswanderer damals bereits komfortabel. Eine Reisebroschüre zeigt Menschen in Liegestühlen und im angenehmen Speiseraum, die Menüs hören sich vielversprechend an. Es wurde sogar im Salon getanzt.

Elise Zimmermanns neues Leben in New York nahm Fahrt auf! Wie mehr als 12 Millionen andere Immigranten zwischen 1892 und 1954, wird sie die Sammelstelle der Einreisebehörde für Einwanderer auf Ellis-Insel und die Gesundheitskontrolle durchlaufen haben.

Nun stand sie auf amerikanischem Boden, aber mutterseelenallein war sie nicht. Die Deutschen stellten in New York zu der Zeit einen hohen Anteil an Einwanderern. Man gründete Clubs, man half sich gegenseitig. So kam es, dass sich Elise schon bald auf einem Ball mit deutschen Auswanderern amüsierte, bei dem der ehemalige Seemann Dietrich Gustav Lange aus Bremerhaven, Jahrgang 1900 und früh verwitweter Vater einer Fünfjährigen namens Evelyn, mit ihr tanzte. Wie seine Nachkommen berichten, war ihm bereits sofort klar, dass er die Frau seines Lebens getroffen hatte. Elise und Dietrich heiraten im Februar 1937 und 1938 kam Sohn Richard auf die Welt. Man lebte in der Bronx im Norden New Yorks, damals noch ein von vielen Einwanderergruppen bewohntes, angesehenes Wohnviertel. Ihr Mann wurde Verwalter eines großen Mietshauses und Elise stellte Lampenschirme her. Sie liebte es, auf die Feste der deutschen Klubs zu gehen und zu tanzen.

Rückkehr nach Ditterswind

Enkelin Lisanne berichtet, dass ihre Oma ihr ganzes Leben stolz auf ihre deutsche Abstammung gewesen sei und weiterhin gerne Deutsch sprach.

Tatsächlich kehrte Elise schon 1937, diesmal mit der fünfjährigen Stieftochter Evelyn, nach Ditterswind zurück, möglicherweise weil es Schwierigkeiten mit dem Einwanderungsvisum gab. Die Besucher erlebten ein Deutschland mit vielen bewaffneten Soldaten, das bereits von den Kriegsplänen Hitlers überschattet war.

Doch auf dem Lande in Ditterswind fühlten sich Elise und Evelyn wohl. Es muss, wie aus Aufzeichnungen Evelyns hervorgeht, eine glückliche Zeit gewesen sein. Bis auf Georg hatten alle Brüder Elises geheiratet und Kinder bekommen. So trafen die amerikanischen Besucher auf eine große Familie. Evelyn schreibt später: „Das Leben auf dem Bauernhof war lustig. Ich ging zusammen mit Mamas Nichten und Neffen – insgesamt sieben - in den Kindergarten in Ditterswind . Weiter schrieb Evelyn von ihrem Onkel Georg, der Tauben züchtete, die eine Delikatesse waren. Er umrundete zum Vergnügen des Mädchens mit ihr auf einem Fahrrad den Teich. Wie gut, dass sie damals noch nicht wusste, dass er 1940 als einer der ersten fallen würde.

Elise Lange hat nie ihre unterfränkische Heimat vergessen. Sie war immer stolz darauf, aus Ditterswind in Deutschland zu stammen. Und sie hielt den Kontakt. Ihre Mutter Pauline schrieb 1941 in ihrem letzten Brief, wie sehr sie sich wünschte, sich noch einmal mit ihrer Tochter unterhalten zu können. Elise machte sich also wieder auf den Weg nach Deutschland, zum 80. Geburtstag der Mutter . Doch diese starb in der Nacht zu ihrem Ehrentag.

Elise lebte ihr Leben zum größten Teil in New York. Dann zog die Familie, wie viele Rentner aus dem kalten Nordosten, nach Florida und genoss das milde Klima. Richard Lange , Elises Sohn, heiratete Joan Lange, geborene Walter, die Mutter von Lisanne. Fünf Enkel der Auswanderin aus den Haßbergen, zehn Urenkel und sechs Ururenkel leben heute in den Staaten.

Frappierende Ähnlichkeit

Die heute 81-jährige Schwiegertochter Joan und deren Tochter Lisanne waren jetzt in Ditterswind auf den Spuren ihrer Familie. Gerald Hellmuth und seine Mutter Helga empfingen die Gäste herzlich. Die Erwartungen an das Treffen waren auf beiden Seiten sehr hoch, aber die gemeinsame Zeit war begrenzt. Und trotz Dolmetscherin war die Verständigung nicht einfach. Man besuchte die Kirche, den Friedhof und das Geburtshaus von Elise. Dann saß man beisammen und entdeckte plötzlich eine frappierende Ähnlichkeit zwischen Lisanne, Elises Enkelin, und einer bereits verstorbenen Cousine. Fotos wurden geholt und tatsächlich – die Ähnlichkeit ist da. In solchen Momenten war man sich plötzlich sehr nahe. Und dann vergaß man über der Aufregung, einige wichtige Fragen zu stellen. Gut also, dass man auch nach dem Besuch noch per E-Mail und Telefon in Verbindung bleibt.