Zum Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag lädt die Stadt Haßfurt in Zusammenarbeit mit dem Aktionskreis Haßfurt Aktiv (AHA) am 30. April in die Kreisstadt ein. Von 13 bis 18 Uhr wird die obere Hauptstraße wieder zur verkehrsfreien Zone. Neben Markthändlern werden auch die Haßfurter Geschäftsleute ihre Waren präsentieren und ihre Ladengeschäfte in der Innenstadt öffnen. Unter anderem werden Haßfurter Autohändler vertreten sein, die ihre neuesten Modelle vorstellen. Für Reiselustige gibt es eine Wohnmobilausstellung.

Auch das Kulinarische wird bei dem Event nicht zu kurz kommen. An zahlreichen Ständen werden allerlei Spezialitäten und Leckereien angeboten. Ebenfalls sind einige Geschäfte im Gewerbegebiet Godelstatt an dem verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Weil der Frühjahrsmarkt in diesem Jahr am letzten Tag im April stattfindet, haben die Verantwortlichen auch eine Traditionsveranstaltung mit in ihr Programm genommen. Auf dem Marktplatz wird ab 15 Uhr der Nachwuchs der Stadtkapelle Haßfurt sein Können zeigen. Danach stellt die Jugend des ESC Haßfurt um 17 Uhr einen Maibaum auf und die Kinder des TV Haßfurt begrüßen mit ihren Tanzvorführungen den Wonnemonat Mai. Anschließend sorgt die Stadtkapelle Haßfurt für eine zünftige musikalische Unterhaltung und lädt zum gemütlichen Beisammensein in der Guten Stube Haßfurts ein. chl