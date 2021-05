Leserfoto Ein prachtvolles Naturschauspiel zeigt sich gerade am Gartenteich der Familie Spath in Stettfeld . Das violett leuchtende Knabenkraut steht dort in voller Blüte und verwandelt den Rand des Teiches in ein prächtiges Blütenmeer. Diese Orchideenart fühlt sich dort offensichtlich sehr wohl: Was mit einer Knabenkraut-Pflanze begann, umspannt mittlerweile den kompletten Teich der Familie Spath. Foto: Dittmar Spath