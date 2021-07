Katharina Eckstein ist die neue Kultur- und Bildungskoordinatorin, die der Landkreis Haßberge zum 1. Juni eingestellt hat. Katharina Eckstein ist 32 Jahre alt und wohnt derzeit noch in Forchheim. Einen Umzug in den Landkreis kann sich die gebürtige Unterfränkin, die aus Lohr am Main stammt, aber sehr gut vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Mit ihrem Werdegang bringt sie beste Voraussetzungen für die Aufgabe als Koordinatorin für Kultur und Bildung mit: Die studierte Historikerin arbeitete bereits selbst in der Erwachsenenbildung und im Museumsbereich. Nach einem Jahr in der Lehre an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg war sie zwei Jahre in München für die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern tätig. Vor ihrem Wechsel ins Landratsamt Haßberge arbeitete sie im Bionicum des Bayerischen Landesamts für Umwelt in Nürnberg. Eckstein erwarb durch ihre bisherigen beruflichen Stationen neben der konkreten Bildungs- und Museumsarbeit auch Kompetenzen in den Bereichen Veranstaltungsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Museumspädagogik und Redaktion, einem Mix, der ihr in ihrer neuen Tätigkeit beim Landkreis Haßberge zugutekommen dürfte.

Bewährtes und Neues

Beim Landkreis Haßberge übernimmt Katharina Eckstein nun die Koordination im Kultur- und Bildungsbereich und wird dafür eng mit Bildungsakteuren und Kulturschaffenden zusammenarbeiten. So wird sie beispielsweise das Kulturprogramm „Kunststück“ weiterführen, ebenso wie das Projekt „Jobentdecker“. Zudem möchte sie eigene Projekte entwickeln, um Kulturschaffende und Bildungsträger bei ihrem Wirken im Landkreis zu unterstützen. red